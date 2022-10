Rusia nu va mai permite exportul cerealelor din Ucraina. Acordul de la Istanbul, suspendat

Stiri pe aceeasi tema

- ”Vom face tot ceea ce putem pentru a mentine acordul”, a anuntat joi, intr-o vizita in Ottawa, Antony Blinken. El a avertizat ca o decizie a Rusiei de a pune capat acestui acord ar fi primita ”cu o profunda ingrijorare” si ”multa furie de taari din intreaga lume care beneficiaza de cereale ucrainene”.…

- Refugiatii care au fugit in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia ar trebui sa ramana in strainatate in aceasta iarna, din cauza intreruperilor de curent create de bombardarea de catre Moscova a infrastructurii energetice critice, a declarat viceprim-ministrul Irina Veresciuk, citata de Reuters. Intr-un…

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- Odata cu anexarea Donbasului, a regiunilor Herson, Zaporojie, ocupate de armata rusa, Putin a ars toate punțile in urma sa, taindu-și orice cale de retragere. El a pus Ucraina și aliații sai occidentali in fața faptului implinit, declarand teritoriile respective teritorii ale Federației Ruse „pentru…

- Autoritatile ruse au transferat peste 1.000 de copii ucraineni in Rusia pentru a fi dati spre adoptie unor familii de rusi, potrivit unui raport al Institutul pentru Studiul Razboiului din SUA. Cei care adopta copii din Ucraina primesc și bani pentru acest lucru. Expertii ISW spun ca au avut acces la…

- Moscova ar putea anunța inca de saptamana aceasta unul sau mai multe referendumuri „ilegitime” in Ucraina ocupata, in incercarea de a justifica o anexare a teritoriilor ucrainene la Rusia, a anunțat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza AFP. „Avem informații ca Rusia continua sa…

- Oameni de afaceri, politicieni și deputați ucraineni s-au perindat in masa pe Coasta de Azur in plin razboi cu Rusia. Unul dintre cei mai bogați oameni ai Ucrainei, Kostyantyn Zhevago, are iahtul in valoare de 113 milioane de dolari in largul coastei Monaco, alaturi de dezvoltatorul de la Dnipro, Vadym…

- Rusia a acuzat, pentru prima data, SUA de implicare directa in razboiul din Ucraina, relateaza BBC. Un purtator de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova a sustinut ca SUA aproba tintele pentru sistemele americane HIMARS folosite de fortele de la Kiev. Generalul locotenent Igor Konasenkov a afirmat…