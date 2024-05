Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va asista pe 6 iunie in Normandia la aniversarea a 80 de ani de la debarcarea aliata in Franta, a anuntat marti omologul sau francez Emmanuel Macron, relateaza AFP. "Voi avea ocazia, cind presedintele Zelenski va veni in Franta cu ocazia D-Day saptamina viitoare,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționeaza sa se deplaseze luna viitoare in Franța pentru comemorarea Zilei Z, apoi sa se alature summitului G7 din Italia, spun doua surse pentru POLITICO. Potrivit publicației citate, liderul de la Kiev va incerca sa-i convinga pe occidentali sa apere Ucraina…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in fata omologului sau chinez Xi Jinping, la inceputul vizitei sale de stat in Franta, pentru „reguli echitabile pentru toti” in schimburile comerciale dintre Europa si China, relateaza France-Presse, potrivit Agerpres.„Viitorul continentului nostru…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat, joi, ca summitul de pace promovat de administratia sa pentru a cere retragerea trupelor ruse de pe intreg teritoriul Ucrainei va avea loc in 15 si 16 iunie, la Burgenstock, in Elvetia, relateaza EFE. Guvernul elvețian a anunțat ca Rusia nu e invitata…

- Rusia va fi invitata la festivitatile prilejuite de aniversarea a 80 de ani de la debarcarea aliatilor in Normandia (Franta) la inceputul lunii iunie, dar nu si presedintele sau, Vladimir Putin, din cauza „razboiului de agresiune” rusesc in Ucraina.

- Rusia va fi invitata la festivitatile prilejuite de aniversarea a 80 de ani de la debarcarea aliatilor in Normandia (Franta) la inceputul lunii iunie, dar nu si presedintele sau, Vladimir Putin, din cauza "razboiului de agresiune" rusesc in Ucraina, a anuntat marti Mission Liberation, care organizeaza…

- Rusia, dar nu și președintele Vladimir Putin, va fi invitata la ceremonia franceza din iunie, pentru a marca 80 de ani de la debarcarea din Normandia din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, au declarat marți organizatorii, potrivit France24.

- Comisia Europeana a aprobat, luni, reintroducerea schemei Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, anunța Executivul comunitar. Schema reintrodusa a fost aprobata conform Cadrului…