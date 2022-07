Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va exporta petrol pe piata mondiala daca preturile sunt plafonate sub costul de productie, a anuntat agentia rusa de presa Interfax, citand declaratia vicepremierului Alexander Novak, la televiziunea rusa, transmite Reuters.

- Rusia nu va furniza petrol pe piețele mondiale in cazul unor restricții asupra prețului, masura care este discutata de țarile G7. Refuzul de a furniza petrol va veni in special daca prețul oferit va fi mai mic decat costurile de producție, a anunțat miercuri vicepremierul rus Alexander Novak.…

- Consorțiul Conductei Caspice (CPC), care transporta petrol din Kazahstan catre Marea Neagra prin una dintre cele mai mari conducte din lume, trebuie sa-și suspende activitatea timp de 30 de zile, a decis un tribunal rusesc, potrivit Reuters.

Vanzarile de vehicule comerciale usoare (LCV) si masini noi in Rusia au scazut cu 83,5% in mai, la 24.268 unitati, arata datele publicate luni de Association of European Businesses (AEB), transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Țițeiul Brent, de referința la nivel mondial, ar putea trece de 150 de dolari pe baril daca va avea loc o contracție puternica a exporturilor de petrol din Rusia, a declarat Bank of America (BofA) Global Research, citata de Reuters.

- Autoritațile de la Berlin sunt de acord sa renunțe la votul Ungariei privitor la decizia UE privind impunerea unui embargou asupra livrarilor de petrol din Rusia, a declarat ministrul german al Economiei Robert Habeck, scrie Reuters.

- Rusia va exporta petrolul respins de țarile europene in Asia și in alte regiuni, astfel ca Europa va trebui sa iși gaseasca alte surse de aprovizionare care vor fi mai scumpe, a declarat joi vicepremierul rus Alexander Novak, potrivit Reuters.