- Rusia nu va cere imediat cumparatorilor sa plateasca in ruble pentru exporturile sale de gaz, a declarat miercuri Kremlinul, promitand o trecere treptata si adaugand ca Moscova ar trebui sa aiba in vedere o lista mai larga de exporturi ce necesita plata in ruble, relateaza Reuters si DPA. Un termen…

- Rusia continua sa minimalizeze amploarea unei posibile excluderi din G20 dupa pornirea razboiului din Ucraina de catre Putin.„Formatul G20 este important, dar in circumstanțele actuale, cand majoritatea participanților se afla intr-o stare de razboi economic cu noi, nu se va intampla nimic groaznic”,…

- Moscova va utiliza arma nucleara in Ucraina doar in cazul unei „amenintari existentiale” impotriva Rusiei, a declarat marti pentru CNN International purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteti citi acolo toate motivele…

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin refuza sa excluda utilizarea armelor nucleare. Dmitri Peskov a transmis marți ca Moscova va folosi arme nucleare in Ucraina doar in cazul unei „amenințari existențiale” impotriva Rusiei. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteți citi acolo…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a transmis sambata ca occidentalii se comporta ca niste banditi, dar lumea este mult mai mare decat Statele Unite si Europa și nu pot sa izoleze o țara atat de mare precum este Rusia, relateaza DPA, citata de Agerpres.Intr-o conferința de presa, purtatorul de cuvant…

- „El poate da ordin ca armele sa fie depuse, atunci nu vor mai fi victime", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in timpul conferintei sale de presa zilnice.Moscova il considera pe Zelenski ca presedinte legitim al Ucrainei, a afirmat Peskov, in pofida faptului ca presedintele…

- Pot aparea probleme cu o serie de țari, totuși Moscova a avut mai multe probleme cu aceste țari inainte, a subliniat purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Rusia nu poate fi izolata in spatele unei cortine de fier, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Rusii si occidentalii ramân pe pozitii „total divergente” în pofida unei saptamâni de diplomatie intensa, ceea ce este „deranjant”, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu difuzat duminica de canalul american…