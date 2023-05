Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Statul Major al armatei ucrainene a respins marti zvonurile cu privire la posibile atacuri ucrainene asupra defilarilor prin intermediul carora Rusia sarbatoreste ziua victoriei impotriva nazismului, la 9 mai, si a adaugat ca Ucraina lupta ”doar pe front” si ca nu va ataca evenimente la care participa…

- Statele Unite au furnizat Ucrainei asistenta militara in valoare de peste 35 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului lansat de Rusia in februarie anul trecut, a anuntat vineri secretarul american al apararii Lloyd Austin, la baza militara americana de la Ramstein, in Germania, transmite DPA.…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca aliații occidentali au livrat Ucrainei un ajutor militar de peste 70 de miliarde de dolari in ultimul an, de cand a inceput invazia rusa.Rusia intenționeaza sa cheltuiasca aproape 5.000 de miliarde de ruble, adica 63,7 miliarde de dolari, pentru nevoile…

- Un compromis minim in fata unui risc militar in crestere: directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica a vizitat miercuri centrala nucleara ucraineana din Zaporojie in cautarea unei solutii acceptabile pentru Kiev si Moscova pentru a securiza situl. Ideea unei zone demilitarizate in jurul…

- Un videoclip difuzat recent arata distrugerea in orașul Avdiivka din Ucraina, situat in estul țarii, situația semanand din ce in ce mai mult cu cea de la Bahmut. Șeful administrației militare din orașul Avdiivka a lansat un videoclip duminica (26 martie), spunand ca arata distrugeri in localitatea din…

- „O alta sarcina subsidiara atribuita celei mai recente declarații ruse despre Transnistria este necesitatea de a provoca un efect de inviorare pentru forțele pro-ruse in cadrul societații moldovenești, in vederea destabilizarii guvernului pro-european de la Chișinau. De aici, parca la semnal, izbucnesc…

- In urma cu un an, Rusia lui Putin și-a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei. Poporul ucrainean a dat dovada de o putere incredibila in apararea patriei sale și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional impotriva agresiunii rusești. Ei au dat dovada de hotarare in apararea…