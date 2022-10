Stiri pe aceeasi tema

- ”Avand in vedere actul terorist al regimului de la Kiev cu participarea unor experti britanici impotriva unor nave ale Flotei ruse la Marea Neagra si a unor nave civile mplicate in securitatea culoarelor cerealiere, Rusia isi suspenda participarea la punerea in aplicare a acordului privind exporturile…

- Rusia a anuntat sambata ca isi suspenda participarea la acordul ce asigura continuarea exporturilor de cereale ucrainene, vitale pentru aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, dupa atacul cu drone care a vizat in timpul diminetii nave rusesti in Crimeea, informeaza France-Presse, preluata de Agerpres.

- Rusia se va confrunta cu ''o furie enorma'' din partea multor tari, daca se retrage din acordul privind exportul de cereale ucrainene, care expira la jumatatea lunii noiembrie, a avertizat secretarul de Stat american, Antony Blinken, scrie AFP.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, disponibilitatea de a intensifica Acordul de la Istanbul, privind exporturile de cereale ucrainene, dar si intentia de a facilita exporturile de cereale din Rusia

- Orice incetinire a exporturilor de cereale din regiunea Marii Negre va crea o noua explozie a preturilor mondiale la alimente.Exista deja provocari in cazul livrarilor de porumb ale Ucrainei, in conditiile in care a crescut numarul de nave care asteapta sa fie inspectate la Istanbul.De asemenea, razboiul…

- Italia este "consternata" de atacurile "josnice" cu rachete ale Rusiei asupra unor orase ucrainene, a scris, luni, pe Twitter, Ministerul de Externe italian, reiterandu-si "sprijinul neclintit si ferm" fata de Ucraina. Mai multe orase ucrainene au ramas fara curent electric sau aprovizionare cu apa,…

- Intr-o prima reacție dupa explozia de sambata, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat duminica seara ca explozia de la podul Kerci, care leaga Crimeea de Rusia, este un act de terorism pus la cale de serviciile speciale ucrainene.

- Rusia a avertizat marti Occidentul ca neaplicarea componentei acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor rusesti, care conform acestei intelegeri trebuie sa se desfasoare in paralel cu exportul cerealelor ucrainene, ar putea avea ca efect un esec al intregului acord, relateaza agentiile…