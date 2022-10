Rusia nu mai deține controlul deplin asupra nici uneia dintre cele patru provincii ucrainene „anexate” Rusia nu mai deține controlul deplin asupra nici uneia dintre cele patru provincii ucrainene pe care susține ca le-a anexat saptamana trecuta, dupa ce trupele ucrainene ar fi avansat zeci de kilometri in provincia Herson, in sudul țarii, și ar fi facut noi progrese in est, potrivit The Guardian . Luni, armata rusa a recunoscut ca forțele Kievului au patruns in regiunea Herson. Aceasta a declarat ca armata ucraineana și „unitațile sale superioare de tancuri” au reușit sa „patrunda in adancurile apararii noastre” in jurul satelor Zoltaya Balka și Alexsandrovka. Purtatorul de cuvant al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

