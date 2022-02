Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a transmis miercuri Marii Britanii sa renunțe la retorica sancțiunilor când miniștrii de externe și al apararii se vor deplasa la Moscova pentru discuții pe tema tensiunilor legate de Ucraina sau, în caz contrar, întâlnirile vor fi probabil foarte scurte, scrie digi24.ro.…

- NATO nu intentioneaza sa trimita trupe de lupta in Ucraina, care nu este membra a Aliantei, in eventualitatea unei invazii ruse, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Intrebat la BBC daca exclude…

- Uniunea Europeana a anuntat, luni, mentinerea personalului diplomatic in Ucraina, distantandu-se de pozitiile Statelor Unite si Marii Britanii, Bruxellesul argumentand ca este necesara evitarea "dramatizarii" situatiei, noteaza Mediafax. Desi Statele Unite si Marea Britanie au anuntat, in…

- Kievul a anuntat vineri ca Rusia recruteaza în mod activ mercenari si îi pregateste intensiv pentru a-i trimite în zonele controlate de separatisti în estul Ucrainei, informeaza Reuters si AFP. ''Comandamentul fortelor ruse continua sa consolideze capacitatile…

- Sefa diplomatiei britanice, Liz Truss, a acuzat Rusia sambata ca s-ar fi lansat intr-o companie de dezinformare, urmarind sa destabilizeze Ucraina si sa justifice o invazie militara, relateaza Reuters. "Rusia trebuie sa-si inceteze agresiunea, sa inceapa o dezescaladare si sa angajeze discutii veritabile",…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, a avertizat miercuri Rusia ca ar face "o mare greseala" daca ar ataca Ucraina si a spus ca Londra colaboreaza strans cu aliatii sai din NATO pentru a sprijini Kievul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Miscarile de trupe rusesti in apropierea…