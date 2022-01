Rusia nu exclude amplasarea unor baze militare în Cuba și Venezuela dacă NATO nu îi acceptă revendicările Nu este exclus ca în cazul unui esec al negocierilor cu Occidentul cu privire la garantiile de securitate pe care Rusia le-a cerut din partea SUA si NATO, Moscova sa instaleze baze militare în Cuba si Venezuela, a avertizat joi ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, relateaza The Guardian și Agerpres.



&"Nu vreau sa confirm nimic sau sa exclud nimic&", a declarat Riabkov într-un interviu acordat joi postului de radio rusesc RTVi, întrebat despre o astfel de evolutie a evenimentelor.



&"Totul depinde de actiunile colegilor americani&", a afirmat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au transmis joi, dupa o reuniune cu Rusia în cadrul Organizatiei pentru Securitate sau Cooperare în Europa (OSCE), ca nu vor accepta ''santajul'' Moscovei si nici cererea acesteia de mentinere a ''sferelor de influenta'', în timp ce Rusia…

- Dupa discutii tensionate la Geneva intre viceministrii de externe american si rus, Wendy Sherman si Serghei Riabkov, NATO si Moscova au constatat miercuri la Bruxelles „divergentele” lor profunde privind securitatea in Europa. Joi are loc cea de-a treia si ultima runda de negocieri diplomatice menite…

- Negocieri sub inalta tensiune intre rusi si americani au avut loc ieri la Geneva, pe fondul temerilor legate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, care pretinde o limitare a influentei occidentale la frontierele sale, a relatat AFP,preluata de Agerpres. Reuniunea, care a debutat la ora locala 08:55…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia în cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete în regiune, a declarat sâmbata o înalta oficialitate din administratia americana,…

- Jens Stoltenberg a declarat vineri, la reuniunea NATO cu ministrii de externe ai tarilor membre ale Aliantei, ca ca exista un risc real de conflict in Ucraina, intrucat Rusia iși continua consolidarea forțelor la frontiera cu aceasta țara. Din aceasta cauza, Alianța Nord-Atlantica trebuie sa se pregateasca…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski in weekend, la cateva zile dupa ce a discutat cu presedintele rus Vladimir Putin si i-a dat asugurari ca Statele Unite si aliatii lor din NATO "vor reactiona energic" in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina,…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…