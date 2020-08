Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia Rusiei a anuntat, marti, ca deocamdata nu este necesara nicio investigatie in cazul disidentului Aleksei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, relateaza Mediafax.Citește și:ALERTA Spania scoate din nou ARMATA in strada, in lupta cu pandemia: 2.000 de militari sunt mobilizați"Nu…

- Rusia a afirmat ca deocamdata nu este nevoie de a investiga circumstantele in care Aleksei Navalnii a fost otravit, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca medicii germani s-au pripit cu concluziile, scrie Agerpres. Luni, cancelarul german Angela Merkel a cerut Rusiei…

- Rusia și-a dat acordul ca opozantul Aleksei Navalnii sa fie transferat la un spital din Berlin, dupa ce soția acestuia a trimis o scrisoare Kremlinului, scrie Reuters. Vineri dupa-amiaza, medicii ruși și-au dat acceptul ca Navalnii sa fie preluat de medicii germani și dus la Berlin, dupa ce anterior…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca ii ureaza „insanatosire rapida” opozantului Aleksei Navalnii, aflat la reanimare intr-un spital in Siberia dupa ce i s-a facut rau la bordul unui avion, anturajul sau suspectand ca a fost otravit, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca ii ureaza "insanatosire rapida" opozantului Aleksei Navalnii, aflat la reanimare intr-un spital in Siberia dupa ce i s-a facut rau la bordul unui avion, anturajul sau suspectand ca a fost otravit, relateaza AFP. Aleksei Navalnii,…

- Kremlinul știe despre spitalizarea lui Alexei Navalny, dar președintele Vladimir Putin nu a fost informat separat despre acest lucru. Aceste informații sunt incluse in rezultatele monitorizarii presei pe care președintele le primește, a declarat secretarul sau de presa, Dmitry Peskov, informeaza…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit luni informatiile aparute in ultimele zile in media ucrainene ca Rusia s-ar pregati sa invadeze teritoriul Ucrainei pentru a obtine acces la surse de apa pentru a alimenta Crimeea, informeaza agentia de stat rusa TASS. "Este o prostie absoluta…

- Rusia nu a fost informata despre vreo situatie de urgenta in privinta unor particule nucleare detectate in zona Marii Baltice, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters si TASS. 'Avem un sistem de monitorizare a securitatii nivelurilor de…