- De cand armata rusa a atacat Ucraina in urma cu aproape patru luni, mii de civili au fost ucisi si orase intregi au fost reduse la daramaturi, in timp ce milioane de ucraineni au fugit din casele lor. Un raport oficial al Organizatiei Natiunilor Unite despre satul ucrainean Yahidne, din regiunea Cernihiv,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat, joi, intr-un interviu pentru BBC, ca Rusia nu a invadat Ucraina, ci a declansat o „operatiune speciala.” Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, recunoaște, intr-un interviu pentru BBC, ca Rusia nu este complet nevinovata de criza umanitara provocata in Ucraina, dar nu pare sa aiba vreun regret pentru asta. „Rusia este ceea ce este și nu ii este rușine cu asta”, spune el.

- Un conflict mondial ar putea incepe in cazul in care NATO nu va lua in calcul avertismentul Rusiei privind livrarea de arme din Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca “sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”,…

- Un razboi nuclear nu ar trebui niciodata pornit deoarece nu ar putea exista „niciun caștigator”, a avertizat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a indemnat țarile sa adere la acest lucru, relateaza CNN. Lavrov a susținut ca Rusia „a fost campioana in a pleda ca nicio țara sa nu declanșeze…

- Jurnalistul rus Petr Akopov, un favorit al Kremlinului, scrie un editorial in Ria Novosti, agenția oficiala de știri a Rusiei, in care vorbește despre mobilizarea generala in Rusia. Akopov susține ca rușii de rand ințeleg situația și iși doresc sa mearga la lupta impotriva Ucrainei și a Occidentului,…

- Aproximativ un sfert din trupele ruse utilizate in invazia Ucrainei sunt ”practic inoperabile”, in urma unor pierderi grele, precum si din cauza logisticii si intretinerii slabe, potrivit unui oficial european, citat de CNN. Rusia a organizat aproximativ 120 de grupuri tactice de batalion (BTG) in jurul…

- La mai putin de o zi dupa ce negociatorii rusi au laudat discutiile „substantiale" cu partea ucraineana, Kremlinul a constatat ieri ca nu exista niciun progres in negocieri. Negocierile dintre delegatiile rusa si ucraineana de marti de la Istanbul nu au dus la „nimic foarte promitator" si la „niciun…