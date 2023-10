Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete ucrainene – antrenate de catre Agentia Centrala americana de Informatii (CIA) – folosesc asasinate tintite impotriva inamicului rus, conform unei anchete din ziarul The Washington Post. Cotidianul american scrie ca Kievul se afla la originea atentatului comis in august 2022 in apropiere…

- Șeful centrului de informații al Forțelor de Aparare Estoniene, Ants Kiviselg, a declarat ca activarea trupelor rusești in districtele Avdiivka și Kupiansk indica pregatirea unei noi ofensive, conform Ukrainskaia Pravda.Conform evaluarii armatei estoniene, Rusia are in prezent obuze de artilerie…

- Aproximativ 100 de ciocniri militare au avut loc pe front in ultimele 24 de ore, anunța armata ucraineana sambata dimineața, adaugand ca foțele ruse continua incercarile de a strapunge apararea sa in zona localitații Avdiivka din regiunea Donețk. In același timp, Moscova a anunțat ca a respins un atac…

- Rusia a bombardat din nou localitatea Avdiivka din estul Ucrainei, in a patra zi a conflictului major din aceasta zona. Un oficial local a declarat ca fortele ruse au atacat continuu, utilizand si avioane, vehicule blindate si artilerie grea. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu comenteaza, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, declarațiile președintelui Klaus Iohannis legate de posibila cadere a unor bucați din drone lansate de Rusia asupra Ucrainei, pe teritoriul Romaniei.Negand inițial informațiile Ucrainei care afirma ca dronele au ajuns…

- Cel putin 16 persoane au fost ucise miercuri intr-un bombardament rusesc care a lovit o piata din orasul ucrainean Kostiantinivka, situat la circa 30 de kilometri de linia frontului, a anuntat pe retelele de socializare presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP. „Artileria teroristilor…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a numit 222 de „judecatori” in zonele ocupate temporar in Ucraina, informeaza Centrul pentru Rezistența Naționala , citat de agentia ucraineana de stiri Ukrinform. „Falșii” judecatori sunt numiți pentru un mandat de șase ani. „In acest fel, ocupanții continua sa…

- Operatorul polonez de conducte PERN a declarat ca a oprit pomparea printr-o secțiune a conductei Drujba, care leaga Rusia de Europa, dupa ce a detectat sambata o scurgere in centrul Poloniei, dar se așteapta ca fluxurile sa fie reluate marți, scrie reuters.com.PERN a spus ca nu exista niciun indiciu…