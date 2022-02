Rusia NU are nevoie de Occident: Să se pună LACĂTELE. Mesajul Moscovei Europa, SUA, dar și Japonia sancționeaza Rusia pentru invazia Ucrainei, insa Moscova nu pare a fi deloc afectata. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Rus anunța ca Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa ce acesta a impus sanctiuni impotriva Moscovei in urma declansarii “operatiunii militare” in Ucraina, informeaza Reuters. Potrivit lui Medvedev, care s-a exprimat pe pagina sa de pe reteaua sociala rusa VK, este timpul “sa se puna lacatul pe ambasade”. Rusia va continua razboiul Totodata, el a mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa ce acesta a impus sanctiuni impotriva Moscovei in urma declansarii "operatiunii militare" in Ucraina, a afirmat sambata fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse,…

- SUA se coordoneaza cu aliații și va anunța marți noi sancțiuni impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a recunoscut cele doua regiuni separatiste din Ucraina ca fiind independente și a trimis forțe de „menținere a pacii” acolo, au transmis luni oficiali americani, conform Reuters. „Maine (marți-n.red.), SUA…

- Mai multe explozii au fost auzite in jurul orei 16:15 GMT (18:15, ora Romaniei) in centrul orasului Donetk, care este condus de separatistii pro-rusi din estul Ucrainei, a declarat un martor pentru Reuters. Natura exploziilor ramane sa fie stabilita. Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, luni,…

- Mai multe explozii au fost auzite luni dupa-amiaza, in jurul orei 16.15 GMT (18.15, ora Romaniei), in centrul orasului Donetk, care este condus de separatistii pro-rusi din estul Ucrainei, a declarat un martor pentru Reuters, citat de News.ro . Natura exploziilor ramane sa fie stabilita. Presedintele…

- Președintele rus, Vladimir Putin, spune ca a constatat o „deteriorare a situației” in estul Ucrainei și a invocat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Kremlin, o „incalcare masiva și sistematica a drepturilor omului” și „legiferarea discriminarii” populației rusofone din Ucraina, relateaza …

- „Ceea ce se intampla in Donbas este foarte ingrijorator si potential foarte periculos", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov a respins ideea ca exercitiile nucleare ale Rusiei vor alimenta si mai mult tensiunile cu Occidentul, afirmand ca aceste exercitii…

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…