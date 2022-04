Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a avertizat marti ca va lansa atacuri impotriva capitalei ucrainene Kiev daca trupele ucrainene vor utiliza arme furnizate de Marea Britanie impotriva teritoriului rus, dupa ce un inalt oficial britanic a sustinut o astfel de posibilitate, transmit EFE si Reuters. Fii…

- Ministerul Apararii din Rusia susține ca Ucraina a fost atacata in acest weekend cu rachete lansate de pe vapoare aflate in Marea Neagra și in Marea Azov, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fortele armate ruse au distrus aproape 900 de tancuri si alte vehicule blindate ucrainene din 24 februarie, data inceperii a ceea ce Rusia numeste "operatiune militara speciala" in tara vecina, a anuntat marti Ministerul Apararii rus, citat de Reuters, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Rusia a bombardat si a avariat baza aeriana a armatei ucrainene de la Starokosteantiniv, cu arme cu raza lunga de actiune de mare precizie, a anuntat duminica Ministerul Apararii rus, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Apararii ucrainean a afirmat vineri ca peste 1.000 de soldati rusi au fost ucisi pana acum in conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ucraina a decis intreruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, cerand armatei ucrainene sa provoace daune majore armatei ruse, care a lansat un atac asupra integritatii teritoriale ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un oficial de rang inalt din serviciul securitatii de stat din Ucraina a declarat miercuri ca numai Rusia ar fi interesata in comiterea atacului cibernetic masiv care a vizat marti Ministerul Apararii si doua mari banci de stat, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Centrul ucrainean pentru securitate cibernetica a anuntat marti ca site-uri ale Ministerului Apararii si bancilor Privatbank si Osadbank sunt vizate de un atac cibernetic, informeaza agentia rusa de stiri TASS, preluata de Reuters, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…