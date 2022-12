Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu a manifestat vreo dorinta ”semnificativa” de a pune capat razboiului din Ucraina, a declarat joi, 22 decembrie, secretarul de stat american Antony Blinken, la scurt timp dupa afirmatia Vladimir Putin conform careia Moscova sustine incheierea ”cat mai curand”a acestui conflict, transmite AFP…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat sambata ca Occidentul este pe calea unei „victorii comune” asupra Rusiei, salutand totodata ajutorul militar care a facut posibila recucerirea Hersonului (sud), relateaza AFP. Imnul national ucrainean a rasunat la Herson in urma retragerii de…

- Daca este sa credem ce scrie ”The Wall Street Journal”, Jake Sullivan, consilierul Casei Albe pentru problemele securitații naționale, ar fi avut in ultimele saptamani mai multe contacte cu doua personalitați-cheie din anturajul lui Vladimir Putin. Inseamna ca, in ciuda razboiului din Ucraina, intre…

- Patronul gruparii paramilitare private ruse Wagner, Evgheni Prigojin, un om de afaceri apropiat Kremlinului recunoaste luni "amestecuri" - "cu precautie si precizie" - in alegerile americane, cu o zi inainte de alegerile de la jumatate de mandat ("midterms") in Statele Unite care, acuza Moscova de amestec…

- Aceste sanctiuni vizeaza blocarea eventualelor active in Statele Unite ale lui Ilan Sor, un om de afaceri nascut in Israel si devenit politician in R.Moldova, de unde a fugit in 2019, a anuntat miercuri ambasadorul american la Chisinau Kent D. Logsdon. Sor, casatorit cu o cantareata decorata de catre…

- Conform oficialilor de la Ankara, Erdogan a reiterat disponibilitatea de a face partea sa de ințelegere pentru a rezolva pașnic razboiul din Ucraina.Mai mult, conform presei internaționale, cei doi au discutat și despre imbunatațirea relațiilor bilaterale dintre Moscova și Ankara.Ultimele evoluții din…

- Suntem in ziua cu numarul 223 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia nu mai deține controlul total asupra niciuneia dintre cele patru provincii ale Ucrainei pe care spune ca le-a anexat saptamana trecuta, dupa ce trupele ucrainene au avansat cu zeci de kilometri in provincia Herson.…

- Moscova urmeaza sa faciliteze accesul la cetatenia rusa strainilor care semneaza un contract cu armata, in toiul Razboiului rus din Ucraina, potrivit unui decret semnat vineri de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "Cetatenii straini sau apatrizi care semneaza un contract pentru a…