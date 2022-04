Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am invitat niciun lider strain de Ziua Victoriei. Problema e ca nu e o cifra rotunda. Aceasta este sarbatoarea noastra, este o sarbatoare sfanta pentru toata Rusia, pentru toti rusii", a spus Peskov intr-o conferinta de presa, relateaza agentia de presa oficiala rusa TASS preluata de Agerpres.Oficaialul…

- Moscova nu a invitat anul acesta niciun lider strain la ceremoniile ocazionate de ‘Ziua Victoriei’ la 9 mai, deci nici la parada militara preconizata sa aiba loc in Piata Rosie, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu am invitat niciun lider strain de Ziua Victoriei.…

- Pentru a masca cat mai mult din pierderile inregistrate in Ucraina, cel putin la capitolul tehnica militara, in aceste zile propaganda rusa are o misiune destul de grea in ceea ce priveste organizarea paradei militare de ,,Ziua Victoriei’’ care are loc pe 9 mai. Astfel, dupa cum reiese dintr-o scurta…

- Kremlinul va supraveghea soarta deputatul ucrainean, Viktor Medvedciuk, reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Autoritațile de la Moscova au indemnat politicienii europeni, la fel, sa urmareasca situația. Despre aceasta a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite…

- Rusia și-a revizuit strategia de razboi din Ucraina pentru a se concentra pe preluarea controlului asupra Donbasului și a altor regiuni din estul Ucrainei, cu o data ținta la inceputul lunii mai, potrivit mai multor oficiali americani familiarizați cu cele mai recente evaluari ale serviciilor de informații…

- Rusia nu va sista livrarile de gaze naturale catre Europa incepand de vineri dar ca decizia de a accepta plațile doar in ruble ramane cea mai de incredere opțiune pentru Moscova, a anunțat vineri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters . Peskov a explicat decizia legata…

- Rusia a denunțat luni, 28 martie, comentariile „alarmante” ale președintelui american Joe Biden, care l-a numit „macelar” pe omologul sau rus Vladimir Putin, in plina ofensiva rusa in Ucraina. „Aceasta declarație este, fara indoiala, alarmanta”, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Președintele Franței și cancelarul Germaniei vor ajunge, saptamana viitoare, la Moscova pentru a discuta cu președintele Vladimir Putin despre garanțiile de securitate cerute de Rusia, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de