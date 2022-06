Rusia nu a atins niciun obiectiv strategic în 100 de zile de război. Are nevoie de investiții uriașe în resurse umane și echipamente Dupa 100 de zile de la inceputul razboiului in Ucraina, armata lui Putin nu a reușit sa obțina niciunul dintre obiectivele strategice din planul inițial, se arata in evaluarea serviciilor militare secrete britanice de vineri. Potrivit acesteia, pentru ca Rusia sa obțina „orice forma de succes” va avea nevoie de investiții uriașe in resurse umane […] The post Rusia nu a atins niciun obiectiv strategic in 100 de zile de razboi. Are nevoie de investiții uriașe in resurse umane și echipamente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

