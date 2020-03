Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa 3 martie, ziua Eliberarii Bulgariei de sub stapânire otomana, Grupul parlamentar al „Partidului Socialist Bulgar (BSP) pentru Bulgaria” a pus pe ordinea de zi ca subiect extraordinar o propunere de decizie prin care Adunarea Naționala se pronunta pentru abrogarea sancțiunile…

- Contrar dorintei exprimate de Rusia de a relua activitatea la nivel de ambasadori la Moscova si Kiev, Ucraina nu intentioneaza sa trimita un ambasador in Federatia Rusa in viitorul apropiat, mentioneaza luni intr-un comunicat Ministerul de Externe ucrainean, citat de agentia de presa Ukrainski Novini.…

- Ucraina negociaza cu Rusia cu privire la eliberarea ucrainenilor detinuti in Rusia si in estul Ucrainei, a anuntat joi administratia prezidentiala ucraineana, potrivit Reuters. ''Am inceput deja o discutie cu Federatia Rusa despre schimbul de ucraineni - toti, printre care tatari crimeeni, alti ucraineni…

- Prim-ministrul Ion Chicu, despre tragicul accident din apropiere de Moscova, in care si-a pierdut viata un moldovean. Premierul a postat un mesaj pe o retea de socializare, in care a mentionat ca ambasada Republicii Moldova din Federația Rusa acorda tot suportul necesar pentru a ajuta

- Autoritatile ruse au anuntat moartea unui al doilea agent din cadrul serviciilor ruse de securitate FSB in urma atacului armat de joi, in apropierea sediului central al serviciilor secrete, la Moscova, al carui autor, un rus in varsta de 39 de ani, a fost identificat, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Comitetul…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a respins, joi, speculatiile referitoare la presupuse ingerinte ruse in activitatile politice din Marea Britanie, liderul de la Kremlin amintind ca exista "evaluari" ale altor tari despre situatia politica de la Moscova, relateaza agentia de presa Reuters, potrivit…

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a decis luni sa excluda Rusia de la Jocurile Olimpice timp de patru ani, pentru a sanctiona astfel falsificarea datelor controalelor efectuate de laboratorul de la Moscova, a declarat un purtator de cuvant al agentiei la finalul sedintei Comitetului Executiv, desfasurata…