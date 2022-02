Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin va superviza personal exercițiile militare cu rachete balistice și de de croaziera, care vor avea loc sambata, a anunțat vineri, 18 februarie, Ministerul rus al Apararii, pe fondul crizei dintre Rusia și Occident in jurul Ucrainei. Forțele Aerospațiale și Forțele Strategice…

- Presedintele rus Vladimir Putin va conduce sambata exercitii ale fortelor nucleare ruse, cu lansari de rachete balistice si de croaziera. Exercițiile vor implica „triada nucleara” a Rusiei - avioane strategice, rachete balistice intercontinentale și submarine purtatoare de rachete, scrie agenția Ria…

- Rusia iși retrage o parte din trupele de la granița Ucrainei: Exercițiile la scara larga continua insa Rusia iși retrage o parte din trupele de la granița Ucrainei: Exercițiile la scara larga continua insa O parte din trupele poziționate la granița cu Ucraina se intorc la bazele lor, dupa incheierea…

- Rusia și Belarus urmeaza sa inceapa 10 zile de exerciții militare comune, in contextul in care cresc ingrijorarile legate de acumularea de forțe rusești la granițele Ucrainei, scrie BBC. NATO spune ca exercițiile comune marcheaza cea mai mare desfașurare a Rusiei in Belarus de la Razboiul…

- Ministerul Apararii din Rusia a spus, sambata, ca a trimis sisteme de aparare aeriana S-400 și avioane de lupta Su-25 pentru exercițiile militare pe care le va efectua impreuna cu Belarus de pe 10 februarie. Imagini din satelit ale unei companii americane arata aceste efective militare aproape de granița…

- Ieri, Rusia a inceput manevre navale de anvergura in Marea Neagra, la care participa peste 20 de nave, exercitii prevazute in planul de instruire a fortelor sale armate elaborat pentru anul in curs, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit agentiilor EFE si TASS, preluate de Agerpres. O grupare…

- NATO nu intentioneaza sa desfasoare rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa, a dat asigurari, marti, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, respingand acuzatiile Rusiei in acest sens si apelul la un moratoriu asupra acestor arme in Europa, relateaza Reuters.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins miercuri acuzatiile ca Alianta Nord-Atlantica provoaca Moscova cu exercitiile sale militare din Marea Neagra si a afirmat in schimb ca Rusia se foloseste de exercitiile sale militare pentru a deghiza atacuri asupra tarilor vecine, relateaza…