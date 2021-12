Stiri pe aceeasi tema

- "Statele Unite desfasoara o operatiune speciala pentru agravarea situatiei in jurul Ucrainei in timp ce dau vina pe Rusia", a declarat sambata purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, citata de ziarul Kommersant. Potrivit agentiei Reuters, diplomatia rusa…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a ieșit la o conferința de presa miercuri, la Riga, unde a participat la o reuniune a miniștrilor de Externe ai țarilor NATO, acuzand Moscova ca reunește «zeci de mii de soldați, forțe de lupta suplimentare» in apropierea frontierei cu Ucraina. «Suntem profund…

- Administratia de la Kiev a avertizat, joi, Rusia ca un eventual atac militar asupra Ucrainei ar genera "pierderi politice, economice si umane", astfel ca ar fi prea costisitor, pe fondul temerilor generate de mobilizarea a zeci de mii de militari rusi in apropierea frontierei ucrainene. "Noi…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, a avertizat miercuri Rusia ca ar face "o mare greseala" daca ar ataca Ucraina si a spus ca Londra colaboreaza strans cu aliatii sai din NATO pentru a sprijini Kievul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Miscarile de trupe rusesti in apropierea…

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia de incalcarea protocolului diplomatic dupa ce Moscova a publicat o parte a corespondentei sale diplomatice cu Parisul si Berlinul in legatura cu Ucraina, intr-un ultim semn al deteriorarii legaturilor intre rusi si Occident, transmite Reuters. Ministerul…

- Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca activitatea misiunii ruse pe langa NATO va fi oprita, iar reprezentanții alianței la Moscova vor trebui sa paraseasca țara dupa ce acreditarea lor va fi retrasa din 1 noiembrie. Decizia vine dupa ce 8 diplomați ruși au fost expulzați sub acuzația de…

- Rusia a solicitat, ieri, Uniunii Europene sa renunte la ideea de a trimite o misiune de instruire militara in Ucraina, intrucat considera ca aceasta va duce la o escaladare a tensiunilor in Donbas, unde fortele ucrainene si separatistii prorusi se confrunta din 2014, relateaza EFE si Lenta.ru, preluate…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…