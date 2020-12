Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul acuza SUA de ”razboi hibrid”, dupa impunerea de sancțiuni vizand gazoductul Nord Stream 2, care face legatura intre Rusia si Germania Sanctiunile americane vizand gazoductul Nord Stream 2, ce urmeaza sa faca legatura intre Rusia si Germania, reprezinta un act de "razboi hibrid",…

- Sanctiunile americane vizand gazoductul Nord Stream 2, ce urmeaza sa faca legatura intre Rusia si Germania, reprezinta un act de "razboi hibrid", a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, transmite dpa. "Este vorba practic de o varianta de razboi hibrid. Este folosit ca razboi hibrid de catre…

- Ambasada Rusiei la Washington a declarat ca acuzatiile recente potrivit carora hackeri sustinuti de statul rus au comis atacuri cibernetice impotriva guvernului SUA sunt "nefondate", informeaza luni DPA, potrivit AGERPRES. "Rusia nu desfasoara operatiuni ofensive in domeniul cibernetic", afirma…

- Situatia sanitara este alarmanta in Rusia, dar epidemia covid-19 ramane sub control, a declarat joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.Autoritatile sanitare au anuntat 19.404 de cazuri noi de covid-19 in ultimele 24 de ore, dintre care 5.255 la Moscova,…

- De la inceputul pandemiei, Rusia, tara cu 145 de milioane de locuitori, a inregistrat un numar total de 1.447.335 de infectii si 24.952 de morti, au anuntat autoritatile. De remarcat ca numarul de morti anuntat marti, 317, este cel mai mare inregistrat de Rusia in decurs de 24 de ore. Citeste…

- Kremlinul a denuntat marti ''rusofobia'' SUA, dupa ce justitia americana a anuntat ca a inculpat sase agenti rusi pentru atacuri cibernetice pe plan mondial, printre care piratarea partidului lui Emmanuel Macron inainte de alegerile din 2017 din Franta, informeaza AFP. …

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, miercuri, ca nu a ajuns înca la un acord cu Statele Unite privind prelungirea Noului Tratat START, privind limitarea armamentului nuclear, în pofida informatiilor de la Washington sugerând progrese importante, potrivit Reuters. Noul Tratat…

- Președintele rus Vladimir Putin a apreciat vineri, într-un mesaj personal adresat lui Donald Trump, "vitalitatea sa" îi va permite sa depașeasca "periculosul" nou coronavirus, dupa ce liderul american a fost testat pozitiv, scrie AFP. "Sunt convins ca vitalitatea…