Kremlinul a negat ca trupele ruse au luat cu asalt otelaria Azovstal din orasul-port Mariupol, din sudul Ucrainei, unde soldati si civili ucraineni sunt blocati, respectand astfel ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de a nu lua cu asalt combinatul siderurgic. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat ca in acel punct sunt deschise […]