Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat marti ca acuzatiile tarilor occidentale potrivit carora Coreea de Nord a furnizat arme Rusiei nu se bazeaza pe dovezi, a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, pentru agentia de presa TASS, relateaza marti Reuters, potrivit Agerpres. Casa Alba a declarat…

- Coreea de Nord poate contribui la creșterea stocului de muniții de artilerie al Rusiei, dar este puțin probabil ca acest lucru sa faca o mare diferența in razboiul din Ucraina, crede generalul Mark Milley, șeful Statului Major al armatei americane, citat de AP.Șeful armatei SUA a afirmat ca recenta…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit sambata, 16 septembrie, la Vladivostok, in Extremul Orient rus, unde a fost primit de ministrul Apararii Serghei Soigu, a anuntat agentia oficiala de presa rusa TASS , citata de Agerpres . Kim Jong Un, care efectueaza in Rusia prima sa calatorie in strainatate…

- Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a estimat ca Rusia a tras anul trecut intre 10 si 11 milioane de cartuse in Ucraina. Moscova si-a lansat invazia in februarie 2022. ”Aceasta este situatia pe care o au. Daca ai cheltuit 10 milioane de cartuse anul trecut si esti in mijlocul unei lupte…

- Phenianul va plati un pret pentru orice livrare de arme catre Rusia in razboiul declansat de aceasta contra Ucrainei, a avertizat Casa Alba. ”Acest lucru nu ar trimite o imagine buna a Coreei de Nord si nord-coreenii vor plati pretul in sanul comunitatii internationale”, a declarat consilierul pentru…

- Președintele rus Vladimi Putin l-a primit luni la Soci - stațiunea turistica de pe malul Marii Negre, aflata in sudul Rusiei - pe omologul sau turc Recep Erdogan. Putin s-a aratat „deschis la discuții” in privința acordului privind cerealele, abandonat de Moscova in luna iulie și pe care Ankara incearca…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a discutat timp de doua zile cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko despre grupul de mercenari Wagner, cooperarea economica si amenintarile externe, a declarat marti purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, citat de Hotnews. Lukasenko, mediator in conflictul…