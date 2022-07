Puterile de decizie de la Moscova au decretat, duminica, sa majoreze cotele la exporturile de ulei de floarea soarelui si srot de floarea soarelui. Masura vine, din cate se pare, ca urmare a faptului ca piata interna este suficient de bine aprovizionata. Guvernul condus, de facto, de Vladimir Putin a anuntat ca a majorat, cu […] The post Rusia ne da ULEI cu lingurita. Decizie noua la Kremlin privind exporturile first appeared on Ziarul National .