Rusia: Navalnîi a slăbit 8 kg de la sosirea în lagărul de detenție Opoantul rus Alexei Navalnîi a slabit opt ​​kilograme de la sosirea într-un lagar de prizonieri la începutul lunii martie, chiar înainte de a începe o greva a foamei, au anunțat joi colaboratorii sai, care se tem pentru sanatatea sa, potrivit AFP.



Potrivit unui mesaj postat pe contul sau de Facebook de catre rudele sale, Navalnîi a fost cântarit în conformitate cu reglementarile penitenciare la începutul grevei foamei anunțate miercuri. &"A ajuns la colonie la 93 kg, acum cântarește 85&", noteaza ei.



&"El însuși asociaza…

Sursa articol: hotnews.ro

