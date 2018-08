Stiri pe aceeasi tema

- Romania, alaturi de mai multe tari, aproape toate din NATO si UE, reafirma, la zece ani de la conflictul militar ruso-georgian, sustinerea pentru suveranitatea Georgiei, cerand Rusiei sa anuleze recunoasterea independentei regiunilor separatiste Abhazia si Osetia de Sud."Romania sustine cu…

- SUA au cerut marti Moscovei sa se retraga din Abhazia si Osetia de Sud, cele doua regiuni separatiste georgiene a caror independenta a fost recunoscuta de Rusia in urma cu zece ani si unde mentine o puternica prezenta militara, transmite agerpres.ro.

- SUA au cerut marti Moscovei sa se retraga din Abhazia si Osetia de Sud, cele doua regiuni separatiste georgiene a caror independenta a fost recunoscuta de Rusia in urma cu zece ani si unde mentine o puternica prezenta militara, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Aceste regiuni fac parte din…

- SUA au cerut marti Moscovei sa se retraga din Abhazia si Osetia de Sud, cele doua regiuni separatiste georgiene a caror independenta a fost recunoscuta de Rusia in urma cu zece ani si unde mentine o puternica prezenta militara, relateaza AFP. "Aceste regiuni fac parte din Georgia. Nu fac parte din Rusia",…

- Georgia va adera intr-o buna zi la cea mai mare alianta in domeniul securitatii, in pofida unor ambitii separatiste in aceasta fosta republica sovietica, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press, conform News.ro . ”Georgia va deveni un membru NATO”,…

- Noul premier al Georgiei Mamuka Bakhtadze a declarat la prima conferința de presa ca guvernul a elaborat o lista a persoanelor care au comis crime impotriva cetațenilor georgieni in teritoriile ocupate de Rusia – Abhazia și Osetia de Sud. Lista include angajați ai fortelor de ordine si ancheta din republicile…

- Statele Unite condamna ocuparea de catre Rusia a teritoriilor din Georgia. Declaratia a fost facuta de secretarul american de stat, Mike Pompeo, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta in Washington in comun cu premierul de la Tbilisi, Ghiorghi Kvirikasvili.

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a promis, luni, ca Washingtonul va suplimenta sprijinul acordat Georgiei, atat in plan economic cat si al securitatii, si a cerut Rusiei sa-si retraga trupele din regiunile Abhazia si Osetia de Sud, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.