Trippie Redd s-a clasat pentru prima dată în fruntea Billboard 200

Rapperul Trippie Redd s-a clasat pentru prima dată în fruntea Billboard 200, după ce albumul „A Love Letter To You 4” a debutat cu 104.000 de unităţi vândute în săptămâna încheiată pe 28 noiembrie, potrivit Nielsen Music, scrie news.ro.„A Love Letter To You 4” este… [citeste mai departe]