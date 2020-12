Rusia: Moscova respinge apelurile ''iresponsabile'' de retragere a trupelor ruse din Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a calificat marti drept „iresponsabil” apelul lansat de Maia Sandu, castigatoarea pro-europeana a alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, de retragere a trupelor ruse de pe teritoriul tarii, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- CHIȘINAU, 30 nov – Sputnik. Maia Sandu a raspuns afirmand ca poziția Republicii Moldova a fost mereu aceasta - retragerea trupelor militare rusești din stanga Nistrului. © Sputnik / Владимир АстапковичMoscova a comentat declarația Maiei Sandu privind retragerea trupelor ruse"Este poziția…

- Igor Dodon și susținatorii sai de la Moscova au pierdut alegerile pentru ca moldovenii s-au saturat de corupție și saracie, explica pentru Libertatea jurnalistul de la Chișinau Vitalie Calugareanu. Dar Dodon pregatește planul B - incropirea unei majoritați parlamentare cu scopul de a controla guvernul,…

- Pe langa voturile din bazinul intern pro-european, Maia Sandu are nevoie de o mobilizare si mai mare a diasporei moldovenesti din Occident, plus o parte din voturile lui Renato Usatii. In schimb, Igor Dodon se bazeaza pe voturile electoratului socialist, pe diaspora moldoveneasca din Rusia si pe voturile…

- Rusia si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de victime in rindul populatiei civile in conflictul dintre fortele separatiste armene in Nagorno-Karabah si armata azera pentru a opta zi consecutiv, relateaza AFP Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, care a avut duminica…

- Moscova a respins joi amenintarea cu sanctiuni americane si incercarea de a izola Iranul, Rusia intentionand sa isi dezvolte cooperarea militara cu Teheranul la finalul embargoului ONU asupra armelor, noteaza AFP. "Rusia nu isi va fonda in niciun fel politica pe baza acestor exigente agresive si ilegale"…