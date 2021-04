Moscova a anuntat duminica ca 20 de angajati ai ambasadei cehe sunt "persona non grata" si trebuie sa paraseasca Rusia pana la sfarsitul zilei de luni, 19 aprilie, transmite AFP. Acest anunt a fost facut de ministerul rus de externe dupa convocarea ambasadorului ceh, Vitezslav Pivonka. Rusia a promis mai devreme masuri de retorsiune dupa expulzarea de catre Cehia a 18 diplomati rusi, acuzati de spionaj. "Ambasadorul Cehiei in Rusia, Pivonka, a fost convocat", se spune in declaratie."L-am informat ferm despre protestul nostru dupa actul neprietenos al autoritatilor cehe impotriva personalului reprezentantei…