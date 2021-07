Rusia: Momentul în care oamenii mută un camion ca să treacă o ambulanță O mulțime de oameni și-a propus sa mute un camion rasturnat in apropiere de orașul Novorosiisk, pentru a permite trecerea ambulanței. Precum au scris pe rețelele de socializare martorii de la fața locului, echipa de medici transporta un copil de un an și jumatate in stare grava de la Novorosiisk la Anapa, transmite Știri.md cu referire la publika.md. Pe un anumit segment al autostrazii s-a p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Au scapat cu viata ca prin urechile acului. O mama cu doi copii din orasul rus Tiumeni au fost loviti de un camion care se deplasa cu spatele pe trotuar.Un micut are doar un an si jumatate si se afla in carut, iar al doilea, de trei ani, statea pe scara caruciorului.

- Cu noua zile ramase pina la alegerile parlamentare anticipate, agenția de știri RIA Novosti, entitate media controlata de stat in Rusia, a publicat un interviu realizat cu Igor Dodon. In interviu, liderul PSRM susține ca in diaspora de vest se pregatește fraudarea rezultatelor scrutinului parlamentar,…

- Momentul exploziei de la Rafinaria Petromidia a fost surprinsa de un turist care filma in acel moment marea. Pe filmare se aude o bubuitura puternca, urmata imediat de o flacara imensa și un nor de fum negru. Explozia a avut loc in jurul orei 12.30 și s-a soldat cu un mort și 5 raniți. […] The post…

- Cel puțin 17 oameni, printre care pirotehniști și agenți de poliție, au fost raniți joi in Los Angeles, SUA, dupa ce un camion plin cu peste doua mii de kilograme de artificii a sarit in aer. Deși explozia a fost controlata de geniști, vehiculul special conceput nu a facut fața deflagrației care a zguduit…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM a…

- Moda viitorului ar putea arata complet diferit de cea din zilele noastre. Deteriorarea hainelor favorite din cauza spalarilor in exces ar putea deveni o amintire. Oamenii de știința spun ca ne-ar putea scapa definitiv de spalatul hainelor, transmite Știri.md/ Secretul sta in aplicarea unor…

- Studiul a fost realizat pe un grup de 1.137 de persoane - pacienti diagnosticati cu Covid-19 dupa perioada de spitalizare.Conform rezultatelor, 60% dintre pacientii spitalizati din cauza Covid-19 au fost in continuare afectati de cel putin un simptom la sase luni de la infectare.Mai mult, un sfert dintre…

- “Toti ca o haina se vor invechi si ca un vesmant ii vei schimba” (Psalmul 101, 27). Oamenii dragi devin insuportabili la batranețe. Traim intr-un timp in care batranii nu conteaza si sunt dati la o parte considerandu-se ca stanjenesc. Talcul istorisirii este la indemana oricui, dar poate ca cel mai…