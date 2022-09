Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul facut de Vladimir Putin, marți, 21 septembrie, de mobilizare parțiala in Rusia pentru a-și intari trupele in Ucraina, a declanșat miercuri isterie in randul civililor. Site-urile companiilor aeriene au fost luat cu asalt de ruși care incercau sa paraseasca Rusia cat mai curand posibil. Mobilizarea…

- Sunt proteste in Rusia, dupa anunțul mobilizarii parțiale facut de Vladimir Putin in aceasta dimineața. La ora 19.00, rușii sunt așteptați sa iasa in strada pentru a spune nu mobilizarii. Mișcarea rusa Vesna cheama la proteste dupa discursul lui Vladimir Putin. ”Mii de barbați vor fi aruncați in mașina…

- Prof. Todor Tagarev, fost ministru al apararii in Bulgaria, in prezent expert militar, a comentat decizia lui Vladimir Putin de a anunta mobilizarea partiala. "Mobilizarea partiala anuntata in Rusia inseamna recunoasterea esecului operatiunii militare speciale lansate in Ucraina. Fortele ruse sunt…

- Mișcarea rusa anti-razboi „Vesna” (Primavara) a facut apel la proteste la nivel național, dupa anunțul președintelui Vladimir Putin privind o „mobilizare parțiala”. Toate conturile de social media ale Vesna au publicat apelul.„Fara inmormantari! Acțiune de protest al tuturor rușilor. Astazi 21 septembrie,…

- Mișcarea rusa „Vesna" („Primavara”) a cerut organizarea rapida de proteste naționale in Rusia fața de mobilizarea parțiala anunțata, miercuri, de catre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

- Mișcarea rusa „Vesna” a facut apel la proteste naționale in Federația Rusa fața de mobilizarea parțiala anunțata, miercuri, de președintele Vladimir Putin, potrivit Meduza . Activiștii ii indeamna pe oameni sa se stranga, miercuri, de la ora 19:00, in centrul fiecarui oraș din Rusia. „Mii de barbați…

- „Deputații și oficialii care au țipat zilnic despre necesitatea mobilizarii vor ramane in fotoliile lor calduțe. Credem ca ei sunt cei care ar trebui mobilizați și trimiși in Ucraina”, spun activiștii mișcarii anti-razboi „Vesna”, care cer organizarea de proteste in yoate orașele țarii in aceasta seara,…

- Mișcarea rusa "Vesna" (Primavara, n.r.) a facut apel la proteste nationale in Rusia fata de mobilizarea partiala anuntata, miercuri, de presedintele Vladimir Putin.