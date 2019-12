Ministrul apararii Serghei Soigu a acuzat marti NATO ca, pe parcursul anului 2019, si-a intensificat in mod semnificativ activitatea de recunoastere la granitele Rusiei, transmite dpa. Conform agentiei de presa ruse Interfax, ministrul rus al apararii a afirmat in cadrul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin ca activitatile de recunoastere aeriana au crescut cu o treime in comparatie cu 2018, in timp ce misiunile de recunoastere marine si la sol au crescut cu 24%, respectiv 40% . "In fiecare an, blocul NATO realizeaza 40 de manevre cu o tendinta anti-rusa evidenta" a declarat Serghei Soigu.…