Ministerul rus al Apararii a declarat vineri ca a fost tinta unui atac cibernetic de tipul DDoS (acronimul pentru Distributed Denial of Service Attack), lansat din strainatate, ceea ce a facut site-ul sau web indisponibil cel putin o ora vineri, relateaza Reuters si TASS. Un atac DDoS este un atac cibernetic in care hackerii incearca sa inunde o retea cu un volum neobisnuit de mare al traficului de date pentru a-l paraliza. "... Sursa atacului impotriva site-ului web al Ministerului Apararii este situata in afara Federatiei Ruse", a indicat institutia de aparare rusa, citata de TASS. Site-ul sau…