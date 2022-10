Stiri pe aceeasi tema

- Meta, compania care detine Facebook si Instagram, a fost introdusa oficial pe lista organizatiilor ”teroriste si extremiste”, in Rusia. Prin aceasta procedura, guvernul rus are posibilitatea de a iniția proceduri judiciare consolidate impotriva utilizatorilor acestor aplicații pe teritoriul țarii.

