- Saptamana trecuta, Rolls-Royce a dezvaluit cea mai scumpa mașina de lume. Mașina preferata de puternicii lumii, inclusiv Vladimir Putin. Un model Boat Tail, mașina decapotabila care costa peste 28 de milioane de dolari, cu o incinta extravaganta de gazduire in interiorul mașinii limitata la trei unitați.…

- Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, i-a primit, marți, la Kremlin, pe noii ambasadori a 23 de țari. „Abordarea noastra privind relațiile cu Republica Moldova se bazeaza pe tradițiile de prietenie și pe valorile spirituale comune, pe care națiunile noastre le impartașesc. In acest…

- Episodul special din "Friends", in care cei sase prieteni din serial se vor reuni dupa 17 ani de absenta, va fi incarcat pe platforma HBO Max pe 27 mai si va include o serie de invitati-vedeta, printre care Justin Bieber si Lady Gaga, informeaza AFP. Difuzarea acestui episod ar fi trebui sa corespunda…

- Potrivit unui document UE consultat de Bloomberg masuri luate de Kremlin precum organizarea de alegeri nelegitime si emiterea de pasapoarte pentru locuitorii din Donbas „vizeaza integrarea de facto in Rusia a zonelor necontrolate de guvernul central din Ucraina”. Serviciul European de Actiune Externa…

- Este de negasit un medic rus care l-a tratat pe opozantul Aleksei Navalnii, anul trecut, in urma otravirii acestuia cu o neurotoxina. Doctorul a disparut in urma unei partide de vanatoare, intr-o padure din Siberia. Anunțul privind dispariția doctorului a fost facut de poliția din regiunea Omsk. Aleksandr…

- Liderul de la Kremlin a pledat pentru ca Rusia sa-și mențina „rangul” in domeniul cuceririi spațiului cosmic, in ciuda problemelor pe care le intampina sectorul spatial rusesc. Vladimir Putin a estimat, luni, ca Rusia ar trebui sa ramana o mare putere „nucleara și spațiala”, in ziua celei de-a 60-a…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat luni o lege care ii permite sa candideze inca de doua ori la functia de sef al statului, transmite Reuters. Actualul mandat al lui Putin se incheie in 2024. Conform noii legi, care ii da posibilitatea sa fie reales, el ar putea…

- Relațiile dintre Uniunea Europeana și Rusia sunt la un "nivel scazut", cu opinii diferite in mai multe domenii, i-a spus, luni, președintele Consiliului European, Charles Michel, președintelui rus Vladimir Putin, intr-o discuție telefonica. La randul sau, liderul de la Kremlin a denuntat "pozitia conflictuala''…