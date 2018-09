Stiri pe aceeasi tema

- Sase avioane si 24 de elicoptere ale forțelor aeriene chineze vor participa la exercitiile militare Vostok-2018, desfasurate in perioada 1 septembrie - 17 septembrie, in Siberia orientala si in Extremul Orient rus - informeaza, marti, Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit rador, care citeaza gazeta.ru.

- Aproximativ 300.000 de oameni, toate componentele armatei si soldati chinezi in sprijin: Rusia va lansa marti cele mai mari manevre militare din istoria sa, denuntate de NATO ca o repetitie a 'unui conflict de mare anvergura', noteaza luni intr-o ampla sinteza France Presse, scrie agerpres.ro. Aceasta…

- ​Rusia lanseaza, marți, cele mai mari manevre militare ale sale, iar NATO acuza ca este vorba despre pregatiri pentru un "conflict de mare amploare". Ce presupun aceste operațiuni armate, cum sunt descrise de Moscova, dar și de NATO - aici . Participa la sondajul HotNews.ro: Cum vedeți manevrele militare…

- Aproximativ 300.000 de oameni, toate componentele armatei si soldati chinezi in sprijin: Rusia va lansa marti cele mai mari manevre militare din istoria sa, denuntate de NATO ca o repetitie a 'unui conflict de mare anvergura', noteaza luni intr-o ampla sinteza France Presse. Aceasta…

- Exercitiile Vostok-2018 (Est-2018) se vor desfasura intre 11 si 15 septembrie in Siberia orientala si in Extremul Orient, cu participarea armatelor chineza si mongola, a precizat ministrul apararii, Serghei Soigu.Manevrele vor implica 'peste 1.000 de avioane si in jur de 300.000 de militari,…

- Rusia va organiza luna viitoare cele mai ample manevre militare ale sale de dupa anii 1980, la care vor lua parte aproape 300.000 de soldati si in care vor fi implicate trupe din China si Mongolia, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova, transmite AFP, potrivit Agerpres. Exercitiile…

- Rusia va organiza luna viitoare cele mai ample manevre militare ale sale de dupa anii 1980, la care vor lua parte aproape 300.000 de soldati si in care vor fi implicate trupe din China si Mongolia, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova, transmite AFP. Exercitiile Vostok-2018 (Est-2018) se…

- Militari sarbi si rusi au initiat exercitii comune cu munitie reala intr-un poligon din nord-vestul Rusiei, anunta Districtul militar vestic al armatei ruse, informeaza site-ul agentiei Tass, preluata de mediafax. Manevrele militare comune se desfasoara in poligonul Luga, situat in nord-vestul…