Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a majorat tarifele de import pentru bunuri de larg consum, inclusiv vin, bere, bomboane, biscuiti si sampon, produse in tarile care sustin sanctiunile impotriva Moscovei, potrivit unui ordin guvernamental publicat vineri seara, transmite Reuters.Importurile rusesti din tarile care au impus sanctiuni…

- Rusia a majorat tarifele de import pentru bunuri de larg consum, inclusiv vin, bere, bomboane, biscuiti si sampon, produse in tarile care sustin sanctiunile impotriva Moscovei, potrivit unui ordin guvernamental publicat vineri seara, transmite Reuters.Importurile rusesti din tarile care au impus sanctiuni…

- Daca ai proasta inspirație sa aduci in Rusia produse din „țari neprietenoase”, taxele vor fi mult mai mari. Nu conteaza ce tipuri de produse sunt. Taxele vor ajunge la chiar 50% din valoarea marfii.

- Rusia a majorat tarifele la import pentru o gama larga de bunuri de larg consum, inclusiv vin, bere, dulciuri, biscuiti si sampon, produse in tarile care sustin sanctiunile impuse Moscovei, potrivit unui ordin guvernamental publicat vineri seara, informeaza Reuters.

- Tarile occidentale nu au contactat Moscova pe tema initiativelor de pace pentru Ucraina, care au fost exprimate de presedintele rus Vladimir Putin. Acest lucru a fost anunțat pe 6 iulie de catre secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de cotidianul de propaganda de la Moscova, Isvestia.„Nu”,…

- Rusia are in plan sa trimita nave de lupta in Caraibe, ca parte a unor exercitii navale care vor include, probabil, escale in Cuba si in Venezuela, a declarat, miercuri, un oficial american de rang inalt, citat de Reuters, relateza Agerpres.Joi, guvernul cubanez a confirmat ca un grup naval rusesc format…

- Președintele Partidului Socialiștilor și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, se afla acumd in Rusia, in regiunea Moscovei. El a scris pe pagina sa de socializare ca revenit cu o noua lecție publica pentru audienții Centrului universitar de la SberBank, din Federația Rusa. ”Inclusiv…