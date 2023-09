Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a Rusiei (BCR) a anunțat vineri, 15 septembrie, ca majoreaza dobanda sa cheie de la 12% la 13%, a treia majorare consecutiva in mai puțin de doua luni, pentru a contracara inflația și devalorizarea rublei, care, in ciuda eforturilor sale, ramane la niveluri foarte scazute in raport cu…

- Europa se confrunta cu impactul unei ”duble crize”, dar regiunea poate evita o recesiune, a declarat Paolo Gentiloni, comisarul european pentru afaceri economice, pentru CNBC.”Cred ca ne confruntam cu impactul unei duble crize”, a spus Gentiloni, referindu-se la impactul geopolitic al invaziei…

- Marți, 15 august, Banca Centrala a Rusiei (BCR) a majorat dobanda sa cheie de la 8,5% la 12% pentru a contracara scaderea rublei și pentru a limita inflația, considerand „posibila” o noua majorare in cazul in care creșterea prețurilor se accelereaza. „Aceasta decizie a fost luata pentru a limita riscurile…

- Rubla a pierdut aproape un sfert din valoarea sa fata de dolar de cand Putin a trimis trupe in Ucraina, in februarie 2022. Luni un dolar american valora 101,04 ruble, fiind cel mai slab curs al rublei din ultimele aproape 17 luni. Consilierul economic al lui Putin, Maksim Oreskin, a declarat intr-un…

- Rubla a pierdut aproape un sfert din valoarea sa fata de dolar de cand Putin a trimis trupe in Ucraina, in februarie 2022. Luni un dolar american valora 101,04 ruble, fiind cel mai slab curs al rublei din ultimele aproape 17 luni. Consilierul economic al lui Putin, Maksim Oreskin, a declarat intr-un…

- Președintele Vladimir Putin a promulgat vineri, 4 august, o lege care permite bancilor rusești și altor instituții financiare sa blocheze activele organizațiilor și persoanelor straine plasate pe lista de sancțiuni a Moscovei, informeaza The Moscow Times.Legea permite Moscovei sa inghețe fondurile și…

- Rușii au retras 100 de miliarde de ruble (apriximativ 1,1 miliarde de dolari) din banci in timpul panicii aparute cand luptatorii grupului paramilitar Wagner se deplasau spre Moscova luna trecuta, in cadrul marșului lor "pentru dreptate", a anunțat marți, 11 iulie, Banca Centrala a Rusiei, potrivit…

- Pe 26 iunie 1940, Guvernul Regatului Romaniei primea prima nota ultimativa din partea reprezentanților URSS, in ceea ce privește cedarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Iata textul trimis de ministrul de externe sovietic, Molotov: „In anul 1918, Romania folosindu-se de slabiciunea militara a Rusiei…