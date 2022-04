Rusia lui Putin a semănat război și culege default Primul default extern al Rusiei intr-un secol pare acum aproape inevitabil dupa o alta saptamana brutala pentru finanțele țarii. Incapacitatea de plata (sau default) apare atunci cand un debitor nu reușește sa efectueze plațile convenite pentru datoriile sale. In primul rand, Trezoreria americana a oprit plațile datoriilor in dolari din conturile Rusiei in bancile din […] The post Rusia lui Putin a semanat razboi și culege default first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

