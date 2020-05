Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de coronavirus au explodat in Rusia. Țara a anuntat luni un nou varf al contaminarilor cu noul coronavirus, 11.656 de cazuri, pe care autoritatile il atribuie unui program masiv de testare, relateaza Reuters, citata de news.ro . Prin noul bilanț, Rusia, care a inregistrat oficial 221.344 de…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate pana joi, 7 mai, 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.144 au fost declarate vindecate și externate și alte 876 au decedat. Județul cu cele mai multe cazuri raportate este Suceava,…

- Numarul deceselor in Rusia a crescut la 1.222 dupa ce 57 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, a anuntat centrul rusesc de raspuns la criza de coronavirus, dupa ce a revizuit cifra raportata in ziua precedenta. Rusia se afla partial in carantina de la sfarsitul lunii martie, avand ca…

- De la inceputul pandemiei si-au pierdut viata 202.880 de oameni. Cele mai multe decese, peste 54.000, au fost inregistrate in Statele Unite. Locul secund este ocupat de Italia, cu peste 26.300, urmata de Spania, cu mai mult de 22.900, Johns Hopkins University. Citeste si: Spania decide…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit 2,7 milioane, la nivel global. Au murit peste 190.000 de oameni. Un sfert din numarul deceselor s-a inregistrat in Statele Unite, țara cea mai indoliata din lume.

- Spania a depasit luni Italia la numarul de cazuri de contaminare cu coronavirus confirmate, arata datele Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) consultate de dpa, scrie Agerpres.Totalul de infectari a ajuns in Spania la 130.759, cu aproximativ 1800 mai multe decat in Italia.…

- Guvernul condus de Sebastian Kurz va analiza datele privind numarul cazurilor de infectie si urmeaza sa aplice un plan de relansare treptata a economiei, a anuntat cancelarul austriac. „Sa nu ne grabim sa tragem, insa, concluzii doar pentru ca exista unele semnale pozitive. Dar va pot promite…

- Masurile luate in Olanda pentru a limita raspandirea noului coronavirus au dus la injumatatirea ratei infectarilor, dar trebuie sa fie continuate pentru a fi cu adevarat eficiente, a declarat miercuri seful Institutului olandez de Sanatate Publica, Jaap van Dissel, informeaza Reuters. …