- Kremlinul a negat miercuri ca ofensiva sa in regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, a esuat, chiar daca obiectivul anuntat de Vladimir Putin de a crea o „zona tampon” pentru a impiedica tirurile in directia Rusiei nu a fost atins, relateaza AFP.

- Regiunea rusa Belgorod va restrictiona, incepand din 23 iulie, accesul in 14 localitati situate in apropierea frontierei cu Ucraina din cauza bombardamentelor regulate ale armatei Kievului, a anuntat guvernatorul acestei regiuni, Viaceslav Gladkov, potrivit Agerpres.

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a propus marti, la Kiev, ca daca aliatii Ucrainei nu furnizeaza Kievului „toate mijloacele necesare”, inclusiv sisteme antiaeriene, atunci sa doboare, de pe teritoriile lor, rachete trase de Rusia impotriva Ucrainei, relateaza AFP, citata de News.ro.„Nu exista…

- Aliatilor occidentali le ia prea mult timp pentru a lua decizii privind sprijinul militar pentru Ucraina, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat in exclusivitate luni pentru Reuters la Kiev, informeaza Agerpres.Zelenski a descris livrarea de ajutor militar, in special de…

- A inceput. Rușii au declanșat ofensiva terestra in regiunea Harkov, in incercarea de a sparge frontul ucrainean. Urmatoarele doua luni vor fi critice pentru Ucraina, a carei armata se afla acum in cea mai proasta situație posibila, in mare criza de recruți și cu o mare parte a ajutorului militar american…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat arestarea unui veteran al armatei acuzat de colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) pentru ca a facilitat bombardamente in regiunea de frontiera Harkov, tinta privilegiata a loviturilor Moscovei.