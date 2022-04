Rusia le cere trupelor ucrainene din Mariupol să se predea „Toti cei care depun armele au viata garantata”, au spus rușii. Armata rusa a cerut din nou fortelor ucrainene din orasul-port Mariupol sa se predea. Intr-o declaratie, generalul-maior Mihail Mizintev afirma ca, luand in considerare situatia catastrofala de la otelaria Azovstal, luptatorilor ucraineni si „mercenarilor straini” aflati in captivitate li se propune sa inceteze ostilitatile si sa depuna armele duminica, incepand cu ora 6:00 (03:00 GMT). „Toti cei care depun armele au viata garantata”, a spus Mizintev. Potrivit informatiilor autoritatilor ruse, toti luptatorii ucraineni ramasi in Mariupol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

