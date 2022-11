Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii vor „continua sa colaboreze indeaproape” cu Polonia și alți aliați pentru a „aduna mai multe informații” despre explozia mortala care a avut loc ieri in Polonia, soldata cu moartea a doua persoane, a declarat secretarul american al apararii, Lloyd Austin, in timpul discursului…

- Liderii G7 și NATO s-au intalnit de urgența, miercuri, in Bali (acolo unde are loc Summitul G20) pentru a discuta despre explozia din satul polonez Przewodow, care a ucis doi oameni in apropiere de granița cu Ucraina. In vreme ce Kremlinul neaga orice responsabilitate pentru incident, Statele Unite…

- Liderii G7 și NATO s-au intalnit de urgența la Bali pentru a discuta despre explozia din satul polonez Przewodow, care a ucis doi oameni in apropiere de granița cu Ucraina. In vreme ce Kremlinul neaga orice responsabilitate pentru incident, Statele Unite susțin o investigație amanunțita, deși dovezile…

- Ucrainenii au protestat luni (17 octombrie) in fața ambasadei iraniene din Kiev pentru a cere Iranului sa nu mai vanda drone Rusiei. Demonstranții au fluturat steaguri și bannere ucrainene, aprinzand in același timp lumanari in semn de omagiu pentru cei care au fost uciși atunci cand o drona „kamikaze”…

- Statele Unite ale Americii sunt „pregatite” sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge „in directia opusa”, transmite EFE.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, context in care a afirmat ca Romania este intr-o situatie complicata din cauza razboiului din Ucraina, dar ca tara noastra merge bine si economia este in crestere. „Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, context in care a afirmat ca Romania este intr-o situatie complicata din cauza razboiului din Ucraina, dar ca tara noastra merge bine si economia este in crestere. „Romania…

- „Nu. Nu. Nu. Vei schimba fața acestui razboi cum nimic nu a mai facut-o de la Al Doilea Razboi Mondial”, a raspuns Joe Biden.De asemenea, președintele SUA a mai spus ca Statele Unite vor raspunde in cazul in care vor exista astfel de atacuri.„Vor exista consecințe. Rusia va deveni un paria in lume mai…