Rusia lasă Finlanda fără gaze naturale Incepand de sambata, Rusia va inceta furnizarea de gaze naturale catre Finlanda. Acest lucru se datoreaza refuzului furnizorului finlandez de gaze de stat Gasum de a-l plati in ruble, așa cum dorește Rusia, susține ediția britanica a SkyNews, citand conducerea companiei finlandeze Gasum. „Din pacate, furnizarea gazelor naturale va fi oprita”, susține directorul Gasum, Mick Viljanen. Cea mai mare parte a gazului utilizat in Finlanda este importata din Rusia. Acest tip de combustibil reprezinta insa doar 5% din consumul anual de energie al țarii. Compania finlandeza Gasum intenționeaza sa dea in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete americane: Putin nu va fi influențat de opinia publica in legatura cu razboiul Oficialii serviciilor de informații americane sunt sceptici ca o schimbare a opiniei publice ruse impotriva razboiului purtat de Kremlin in Ucraina – chiar și una dramatica – ar avea un efect in a-l convinge…

- Gigantul energetic rus Gazprom a informat Finlanda ca va opri livrarile de gaze naturale incepand de sambata dimineata, a anuntat, vineri, intreprinderea finlandeza insarcinata cu importul de gaze naturale din Rusia, Gasum, relateaza Reuters.

- Gigantul energetic rus Gazprom a informat Finlanda ca va opri livrarile de gaze naturale incepand de sambata dimineata, a anuntat, vineri, intreprinderea finlandeza insarcinata cu importul de gaze naturale din Rusia, Gasum, relateaza Reuters. Gasum a refuzat cererea inaintata de Gazprom Export de a…

- Potrivit vicepremierului rus, ”54 de intreprinderi” au contracte cu Gazprom Export. ”Dupa cifrele mele, aproximativ jumatate au deschis deja in banca noastra conturi speciale – in devize si in ruble – care permit viramentul in devize, conversia in ruble si plata gazelor naturale furnizate in ruble”,…

- Finlanda se teme de o intrerupere a alimentarii cu gaze naturale rusesti, din cauza refuzului sau de a plati in ruble grupului rusesc Gazprom, anunta operatorulo din aceasta tara nordica, relateaza AFP. Gasum, intreprinderea insarcinata cu importul de gaze naturale din Rusia, ”nu accepta cererea…

- Finlanda se teme de o intrerupere a alimentarii cu gaze naturale rusesti, din cauza refuzului sau de a plati in ruble grupului rusesc Gazprom, anunta operatorul din aceasta tara nordica, relateaza AFP. Gasum, intreprinderea insarcinata cu importul de gaze naturale din Rusia, "nu accepta cererea Gazprom…

- Compania responsabila de vanzarea de energie electrica catre Finlanda, RAO Nordic, si-a anuntat vineri intentia de a inceta livrarile de la miezul noptii, invocand restante de plata, in momentul in care Finlanda si-a anuntat aderarea la NATO. Exporturile din Rusia catre Finlanda „sunt la zero in prezent,…

- Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a informat vineri Comisia Europeana, anunța Reuters.