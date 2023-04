Stiri pe aceeasi tema

- Moldova și Rusia marcheaza astazi 31 de ani de relații diplomatice. Ambasadorul Rusiei la Chișinau, Oleg Vasnețov, susține ca de-a lungul anilor relația bilaterala a trecut prin perioade dificile și mai puțin dificile. „Totuși, nu poate fi ignorata influența negativa, ce se intensifica zilnic, asupra…

- Țarile Uniunii Europene au convenit marți sa caute o opțiune legala pentru a impiedica companiile rusești sa trimita gaze naturale lichefiate in UE, prin impiedicarea firmelor rusești de a rezerva capacitați de infrastructura, anunța tvpworld.com.Miniștrii energiei din UE au sugerat ca noile reglementari…

- Impedimentele tehnice și politice in calea ambițiilor energetice ale lui Erdogan de a transforma Turcia intr-un hub de gaz rusesc Rusia era cel mai mare exportator de gaze naturale din lume pana la invadarea Ucrainei, moment in care Europa a fost nevoita sa puna capat dependenței sale de combustibilii…

- The New York Times afirma, citand un „reprezentant militar de rang inalt", ca drona MQ-9 Reaper care a fost doborata ieri deasupra Marii Negre decolase, la primele ore ale diminetii, de la o baza militara din Romania pentru a efectua o misiune planificata, care dureaza de obicei 9-10 ore. Pe drona nu…

- Este necesar sa castigam timp inainte de contraofensiva, a declarat comandantul grupului de trupe din est, Oleksandr Syrskyi, la Bahmut. Aparatorii fortaretei Bahmut impiedica inamicul sa-si duca planul la indeplinire, stricandu-le planurile si astfel, ii obliga pe rusi sa renunte la ofensiva, noteaza…

- Pentagonul blocheaza administrația Biden sa impartașeasca cu Curtea Penala Internaționala de la Haga dovezile adunate de agențiile de informații americane despre atrocitațile comise de Rusia in Ucraina, potrivit unor actuali și foști oficiali informați in acest sens, noteaza The New York Times.Liderii…

- Noile informații de pe front arata ca escaladeaza conflictul din Ucraina, in timp ce Zelenski promite sa nu se retraga din Bakhmut, iar forțele rusești invadeaza orașul. Se spune ca șeful Grupului Wagner, Evgheni Prigozhin, se teme de tacticile Moscovei, forțele sale fiind atarnate la uscat de Vladimir…

- Rusia continua sa se confrunte cu eșecuri și pierderi in regiunea Donețk, situata langa orașul Vuhledar. Imaginile distrugerii, dupa trei luni de lupte, infațișeaza haos și macel, cu toate ca oficialii ruși contina sa susțina ca totul decurge conform planului.