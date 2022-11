Rusia a inaugurat marți, spargatorul de gheața cu propulsie nucleara Ural, in cadrul noii strategii energetice a țarii. Ural va facilita exporturile de petrol și gaze catre Asia prin Arctica, pe fondul schimbarii de strategie energetica la Moscova in fața sancțiunilor occidentale dupa inceperea razboiului din Ucraina. Va opera din decembrie in Arctica „Dezvoltarea rutelor […] The post Rusia lanseaza un nou spargator de gheața. Va deschide calea pentru exporturile de hidrocarburi. Putin schimba strategia catre Asia - VIDEO first appeared on Ziarul National .