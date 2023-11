Rusia a declanșat sambata un atac masiv cu drone asupra Kievului, capitala Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat un „numar record” de drone de atac unidirecționale – aproximativ 75 in total – care au vizat orașul, unde locuiesc aproximativ trei milioane de oameni. In ciuda amplorii atacului, echipele ucrainene de aparare aeriana au reușit sa […] The post Rusia lanseaza un atac fara precedent cu drone asupra Kievului. Ucraina se pregatește pentru escaladare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .