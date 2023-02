Stiri pe aceeasi tema

- Incident bizar in Rusia. Un barbat beat a fost prins in timp ce incerca sa fure cadavrul imbalsamat al lui Vladimir Lenin. Rusul a intrat ilegal in mausoleul din Moscova, iar presa ruseasca scre ca acesta era inr-o stare avansata de ebrietate.

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- Razboi in Ucraina, ziua 312. Anul 2023 va fi anul "victoriei" in razboiul impotriva Rusiei, a proclamat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in urarile sale de Anul Nou, scrie AFP.

- Incendiul a cuprins in seara zilei de vineri, 23 decembrie, un camin privat pentru persoane varstnice din orașul siberian Kemerovo, au anunțat autoritațile ruse, citate de agenția de presa TASS, relateaza BBC . Cel puțin 20 de persoane au murit și alte șase au fost ranite. Intregul etaj superior al…

- "La locul incendiului, salvatorii continua sa caute printre daramaturi, in conditii de temperatura scazuta. Conform celor mai recente date, 20 de persoane au decedat", au transmis serviciile de urgenta.Incendiul a izbucnit intr-o cladire de lemn cu doua niveluri a unui camin de batrani privat din Kemerovo,…

- "Cum va arata educația peste 10 ani? E unanim acceptat ca tehnologia va avea un impact tot mai puternic și ca invațarea va fi expusa la multiple provocari. Profesorii au deja de luat zilnic zeci de decizii, intr-o lume tot mai imprevizibila. Cum pot fi susținuți pentru a putea la randul lor sa iși indrume…

- Partidul Umanist Social Liberal susține inițiativa legislativa cetațeneasca de confiscare a marilor averi dobandite ilegal și transformarea lor in venituri la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor din domeniul sanatații și al educației.