Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a plasat vineri flota din Pacific in stare de alerta maxima de lupta in vederea unor exercitii menite sa ii sporeasca capacitatea de respingere a unei agresiuni și sa simuleze inclusiv apararea insulelor Kurile, a caror suveranitate este revendicata de Japonia, informeaza Agerpres.

- Rusia si-a plasat vineri Flota din Pacific in stare de alerta maxima de lupta in vederea unor exercitii menite sa ii sporeasca capacitatea de respingere a unei agresiuni, anunța ministrulrus al apararii, Serghei Soigu, potrivit EFE si AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 415. Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania.

- Aceasta tara de la Golful Persic nu a mai primit nave rusesti de zece ani, precizeaza Ministerul rus al Apararii pe site. The Russian warship “Admiral Gorshkov,” loaded with Hypersonic Missiles, docks at the port of Jeddah in Saudi Arabia. — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) Monarhia de la Golful Persic…

- Rusia a transferat in Belarus sistemul Iskander-M, anunta Serviciul de presa al Ministerului Apararii al Federației Ruse.”Sistemul de rachete operațional-tactice Iskander-M a fost predat Forțelor Armate din Belarus. Acesta poate folosi atat rachete convenționale, cat și rachete nucleare”, a afirmat…

- Mai multe explozii, a caror cauza nu se cunoaste, au distrus un lot de rachete de croaziera Kalibr NK in timp ce erau transportate pe calea ferata in orasul Djankoi, in nordul peninsulei ucrainene anexate Crimeea, unde se afla o baza aeriana rusa, a indicat in cursul noptii Directia principala de informatii…

- Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei sale in Ucraina, mai multe nave s-au alaturat unei flote existente de petroliere misterioase, gata sa faciliteze exporturile de titei ale Rusiei. Persoanele din industrie estimeaza dimensiunea acestei flote “din…

- In ciuda sancțiunilor UE și internaționale impotriva Rusiei, fluxurile de petrol transportat pe mare de Moscova au crescut saptamana trecuta la cel mai ridicat nivel din aprilie 2022. Aceste livrari au crescut la valoarea de 3,8 milioane de barili de țiței pe zi, sugerand ca țara lui Putin a depașit…