Rusia lansează exerciţii militare în Marea Mediternană în plin dezacord cu Regatul Unit Armata rusa a lansat vineri manevre militare de mare anvergura în Marea Mediterana cu avioane de lupta capabile sa transporte rachete hipersonice, o alta demonstratie de forta în plina crestere a tensiunilor ca urmare a unui incident cu un distrugator britanic în Marea Neagra, relateaza portalul de informatii militare 45enord.ca.

Moscova a declarat ca una dintre navele sale de razboi trasese focuri de avertisment si ca unul din avioanele sale de lupta aruncase bombe în calea distrugatorului britanic HMS Defender miercuri pentru a-l forta sa paraseasca o zona din apropierea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

